TMZ: Трамп планирует рассмотреть смягчение приговора рэперу P. Diddy

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается рассмотреть смягчение приговора в отношении американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy, на этой неделе. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на неназванный источник.

По информации СМИ, Трамп колеблется в вопросе смягчения приговора исполнителю, а некоторые представители администрации Белого дома призывают его не делать этого. Однако, как отметил собеседник TMZ, в итоге американский президент поступит так, как решит сам.

P. Diddy был арестован в 2024 году после обвинений в насилии и торговле людьми. Выяснилось, что музыкант устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям наркотические вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

В феврале 2025 года адвокат P. Diddy Энтони Рикко отказался вести его дело. Кроме того, против исполнителя было вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда.

В начале июля присяжные признали рэпера виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Всего рэпер был обвинен по пяти пунктам, самыми серьезными из которых были вымогательство и торговля людьми.

Суд в Нью-Йорке в октябре приговорил Комбса к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Однако сторона обвинения настаивала на более чем 11 годах лишения свободы.

Трамп рассказывал, что P. Diddy просил у него помилования. При этом тогда он не стал вдаваться в подробности и не сказал о готовности помиловать осужденного исполнителя.