Бывшая девушка P. Diddy попросила выпустить его из тюрьмы

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Бывшая девушка рэпера и продюсера Шона Комбса (известен как P. Diddy. – Прим. ред.) Джина Хьюн попросила выпустить его из тюрьмы под залог. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на TMZ.

Хьюн является официальной третьей жертвой в деле артиста. При этом она поддержала ходатайство Комбса и заверила, что видит в нем прежде всего отца, семьянина и бизнесмена.

"К концу наших отношений воплощал в себе энергию любви, терпения и мягкости, которая разительно отличалась от его прошлого поведения", – пишет женщина.

Она признала, что в их отношениях были черные и белые полосы. По словам Хьюн, когда рэпер совершал ошибки, он якобы был готов признать их и принимать более взвешенные решения.

Прокуроры и судья назвали агрессивное поведение Комбса основанием для содержания его под стражей до вынесения приговора 3 октября. Однако его бывшая девушка считает, что артист не представляет опасности для общества, так как "уже много лет не проявлял агрессии".

P. Diddy был арестован в 2024 году после обвинений в насилии и торговле людьми. Сообщалось, что артист устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

В феврале этого года адвокат музыканта Энтони Рикко отказался вести его дело. Кроме того, против P. Diddy было вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда.

В начале июля присяжные признали рэпера виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Всего рэпера обвиняли по пяти пунктам, самыми серьезными из которых были вымогательство и торговля людьми.