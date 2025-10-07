Трамп рассказал, что P. Diddy просил его о помиловании

Фото: AP, File/Jordan Strauss/Invision

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс (известный как P. Diddy), которого приговорили к более чем 4 годам лишения свободы, просил помилования у президента США Дональда Трампа. Об этом Трамп рассказал журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Многие люди просили меня о помиловании", – добавил президент.

Трамп не стал вдаваться в подробности и не сказал о готовности помиловать рэпера.

Ранее стало известно, что суд в Нью-Йорке приговорил Шона Комбса к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Также исполнителю придется выплатить штраф в 500 тысяч долларов. При этом прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы, а защита просила всего 14 месяцев тюремного срока.

P. Diddy арестовали в сентябре 2024 года после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. По утверждениям журналистов, рэпер якобы устраивал вечеринки под названием Freak Offs, на которых гостей накачивали наркотиками и принуждали к половым актам.

В июле этого года суд признал Комбса виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. Всего исполнителя обвиняли по пяти пунктам, среди которых были торговля людьми и вымогательство.

