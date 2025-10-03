TMZ: рэпер P. Diddy обратился к судье с письмом перед оглашением приговора

Американский рэпер и продюсер P. Diddy обратился к судье с письмом, в котором извинился за свои поступки и попросил дать ему еще один шанс. Что известно о громком деле музыканта и когда ему вынесут приговор, расскажет Москва 24.
"Я был совершенно неправ"
Продюсер и рэпер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) направил четырехстраничное письмо судье Аруну Субраманяну. Обращение опубликовал сайт TMZ. В нем музыкант заявил, что раскаивается в своих поступках, признает ответственность за совершенные насильственные действия и просит дать ему шанс стать лучше.
Комбс также отметил, что сожалеет об избиении экс-возлюбленной и одной из участниц судебного процесса Кассандры Вентуры.
"Я был совершенно неправ, когда поднял руку на женщину, которую любил. Я сожалею об этом и всегда буду сожалеть. Совершенное мною домашнее насилие всегда будет тяжелым бременем, которое мне придется нести вечно", – заявил он.
Кроме этого, Шон подчеркнул, что причиной его агрессивного поведения стало чрезмерное употребление наркотических препаратов.
"Я заблудился в своем путешествии. Заблудился в наркотиках и излишествах. Мое падение коренилось в моем эгоизме", – признался музыкант.
Также рэпер упомянул свою мать, перенесшую операцию на мозге, и своих детей. P. Diddy заявил, что теперь его больше "не волнуют ни деньги, ни слава", он лишь хочет быть рядом с близкими.
"Если вы позволите мне вернуться домой к семье, обещаю, что не подведу вас и вы будете мной гордиться", – заявил он.
Музыкант попросил судью дать ему шанс поделиться своей историей, чтобы уберечь других людей от ошибок, которые он совершил.
В завершение певец подчеркнул, что его обращение к судье не направлено на то, чтобы вызвать жалость.
Также стало известно, что рэпер, находясь под стражей в ожидании приговора, запустил курсы по саморазвитию для сокамерников, сообщила газета The Wall Street Journal. Музыкант решил научить других строить карьеру и предложил пройти его шестинедельный курс "Свободная игра с Diddy".
По данным издания, на курсе сокамерники Diddy получат деловые советы и несколько уроков позитивного мышления. Рэпер собирается поделиться опытом борьбы с конкурентами, постановки целей, переживания неудач и усмирения собственного эго. Адвокаты музыканта отметили, что Комбс считает свой курс "одним из самых впечатляющих и важных начинаний в своей жизни".
Слушания, на которых вынесут приговор Шону, состоятся 3 октября в Нью-Йорке. Защитники просили судью приговорить музыканта к 14 месяцам лишения свободы. Однако в конце сентября прокуроры запросили другой срок для знаменитости – 11 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч долларов.
Год в ожидании приговора
P. Diddy арестовали 17 сентября 2024 года в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. Позже ему предъявили обвинения по статьям о рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и транспортировке для занятий проституцией.
Первое заседание по делу состоялось 12 мая 2025 года. В суде выступили 34 свидетеля, в том числе экс-возлюбленная рэпера Кассандра Вентура. Она рассказала, что за 13 лет отношений подвергалась насилию, унижениям, принуждению к употреблению наркотиков и интимным контактам с посторонними мужчинами. Также она сообщила суду некоторые подробности организации так называемых "freak‑off" вечеринок.
Свидетельница под псевдонимом "Джейн" также рассказывала о секс‑вечеринках в доме музыканта и в отелях, заявив, что он вынуждал своих партнерш участвовать в них. Ассистент Комбса Брендан Пол выступил в суде с рассказом, как готовил номера в отелях, приносил детское масло, презервативы, алкоголь и наркотики по поручению босса и его заместителей.
В результате присяжные оправдали Комбса по статьям о рэкете и торговле людьми из-за отсутствия прямых доказательств принуждения или насилия. При этом музыканта признали виновным по двум пунктам, связанным с транспортировкой для занятия проституцией (нарушение закона Манна). По этим эпизодам ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, в начале сентября СМИ сообщили, что Комбс может быть причастен к организации убийства рэпера Тупака Шакура. Якобы Diddy выступил в качестве заказчика. Однако по этому резонансному делу против Шона не было выдвинуто официальных обвинений.