TMZ: рэпер P. Diddy обратился к судье с письмом перед оглашением приговора

Американский рэпер и продюсер P. Diddy обратился к судье с письмом, в котором извинился за свои поступки и попросил дать ему еще один шанс. Что известно о громком деле музыканта и когда ему вынесут приговор, расскажет Москва 24.

"Я был совершенно неправ"

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Продюсер и рэпер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) направил четырехстраничное письмо судье Аруну Субраманяну. Обращение опубликовал сайт TMZ. В нем музыкант заявил, что раскаивается в своих поступках, признает ответственность за совершенные насильственные действия и просит дать ему шанс стать лучше.





P. Diddy рэпер, продюсер Прежде всего, я хочу извиниться и сказать, как искренне сожалею о всей боли и страданиях, которые причинил другим своим поведением. Я беру на себя полную ответственность за свои прошлые ошибки. <...> Мне некого винить в моей нынешней реальности и ситуации, кроме себя.

Комбс также отметил, что сожалеет об избиении экс-возлюбленной и одной из участниц судебного процесса Кассандры Вентуры.

"Я был совершенно неправ, когда поднял руку на женщину, которую любил. Я сожалею об этом и всегда буду сожалеть. Совершенное мною домашнее насилие всегда будет тяжелым бременем, которое мне придется нести вечно", – заявил он.

Кроме этого, Шон подчеркнул, что причиной его агрессивного поведения стало чрезмерное употребление наркотических препаратов.

"Я заблудился в своем путешествии. Заблудился в наркотиках и излишествах. Мое падение коренилось в моем эгоизме", – признался музыкант.

Также рэпер упомянул свою мать, перенесшую операцию на мозге, и своих детей. P. Diddy заявил, что теперь его больше "не волнуют ни деньги, ни слава", он лишь хочет быть рядом с близкими.

"Если вы позволите мне вернуться домой к семье, обещаю, что не подведу вас и вы будете мной гордиться", – заявил он.

Музыкант попросил судью дать ему шанс поделиться своей историей, чтобы уберечь других людей от ошибок, которые он совершил.





P. Diddy рэпер, продюсер Сегодня я смиренно прошу вас дать мне еще один шанс – еще один шанс стать лучшим отцом, лучшим сыном, лучшим лидером в своем сообществе, и еще один шанс прожить лучшую жизнь.

В завершение певец подчеркнул, что его обращение к судье не направлено на то, чтобы вызвать жалость.

Также стало известно, что рэпер, находясь под стражей в ожидании приговора, запустил курсы по саморазвитию для сокамерников, сообщила газета The Wall Street Journal. Музыкант решил научить других строить карьеру и предложил пройти его шестинедельный курс "Свободная игра с Diddy".

По данным издания, на курсе сокамерники Diddy получат деловые советы и несколько уроков позитивного мышления. Рэпер собирается поделиться опытом борьбы с конкурентами, постановки целей, переживания неудач и усмирения собственного эго. Адвокаты музыканта отметили, что Комбс считает свой курс "одним из самых впечатляющих и важных начинаний в своей жизни".

Слушания, на которых вынесут приговор Шону, состоятся 3 октября в Нью-Йорке. Защитники просили судью приговорить музыканта к 14 месяцам лишения свободы. Однако в конце сентября прокуроры запросили другой срок для знаменитости – 11 лет колонии и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Год в ожидании приговора

Фото: AP Photo/Stefan Jeremiah

P. Diddy арестовали 17 сентября 2024 года в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. Позже ему предъявили обвинения по статьям о рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и транспортировке для занятий проституцией.

Первое заседание по делу состоялось 12 мая 2025 года. В суде выступили 34 свидетеля, в том числе экс-возлюбленная рэпера Кассандра Вентура. Она рассказала, что за 13 лет отношений подвергалась насилию, унижениям, принуждению к употреблению наркотиков и интимным контактам с посторонними мужчинами. Также она сообщила суду некоторые подробности организации так называемых "freak‑off" вечеринок.

Свидетельница под псевдонимом "Джейн" также рассказывала о секс‑вечеринках в доме музыканта и в отелях, заявив, что он вынуждал своих партнерш участвовать в них. Ассистент Комбса Брендан Пол выступил в суде с рассказом, как готовил номера в отелях, приносил детское масло, презервативы, алкоголь и наркотики по поручению босса и его заместителей.

В результате присяжные оправдали Комбса по статьям о рэкете и торговле людьми из-за отсутствия прямых доказательств принуждения или насилия. При этом музыканта признали виновным по двум пунктам, связанным с транспортировкой для занятия проституцией (нарушение закона Манна). По этим эпизодам ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в начале сентября СМИ сообщили, что Комбс может быть причастен к организации убийства рэпера Тупака Шакура. Якобы Diddy выступил в качестве заказчика. Однако по этому резонансному делу против Шона не было выдвинуто официальных обвинений.

