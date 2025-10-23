Друг P. Diddy заявил об угрозах рэперу ножом в изоляторе

Фото: legion-media.com/Image Press Agency

Рэперу и продюсеру Шону Комбсу (известен как P. Diddy. – Прим. ред.), отбывающему наказание в нью-йоркском следственном изоляторе, угрожали ножом. Об этом его друг Карлуччи Финни заявил Daily Mail.

"Он (P. Diddy. – Прим. ред.) проснулся с ножом у горла. Я не знаю, смог ли он отбиться или пришли охранники, я только знаю, что это произошло", – рассказал Финни.

Он утверждает, что дружит с музыкантом более 30 лет. По его мнению, если бы нападавший действительно хотел причинить вред, ему понадобилась бы всего одна секунда. Финни предположил, что это было предупреждение.

P. Diddy арестовали в сентябре прошлого года по обвинению в насилии и торговле людьми. По данным обвинительного заключения, продюсер устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Его адвокат Энтони Рикко отказался вести дело музыканта в феврале 2024 года. Позднее против Комбса вынесли еще одно обвинительное заключение, согласно которому рэпер использовал множество своих предприятий для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В июле этого года суд признал P. Diddy виновным. Его приговорили к 4 годам и двум месяцам тюремного заключения. После чего, по словам американского лидера Дональда Трампа, рэпер просил его о помиловании. Президент США заявлял, что готов рассмотреть смягчение приговора, однако колеблется в этом вопросе.