Обвинения предъявлены генпрокурору Нью-Йорка Джеймс, которая вела дело Трампа

Фото: ТАСС/Zuma

Генпрокурору штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, которая вела дела против президента США Дональда Трампа, предъявили обвинения в банковском мошенничестве и предоставлении ложных сведений финансовому учреждению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру восточного округа штата Вирджиния.

По данным обвинениям Джеймс может грозить до 30 лет тюрьмы и до 1 миллиона долларов штрафа по каждому из пунктов обвинения. Кроме того, у Джеймс могут конфисковать имущество.

Местные СМИ выяснили, что обвинения касаются ипотеки, которую взяла генпрокурор, чтобы помощь племяннице купить дом в Вирджинии. В одном из документов Джеймс указала, что этот дом станет ее основным местом проживания.

Ранее американский суд приговорил отставного армейского офицера с 40-летним стажем Девида Слейтера к почти шести годам тюремного заключения за раскрытие секретных данных об украинском конфликте на сайте для знакомств.

В конце сентября бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Он и экс-глава ЦРУ Джон Бреннан проходят основными фигурантами по делу о распространении теории о связях Трампа с Россией в 2016 году. Коми заявил о своей невиновности и выразил готовность доказать ее в суде.