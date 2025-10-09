Суд США отправил в тюрьму офицера за раскрытие разведданных на сайте знакомств

Фото: 123RF/zhukovsky

Американский суд приговорил отставного армейского офицера с 40-летним стажем Девида Слейтера к почти шести годам тюремного заключения за раскрытие секретных данных об украинском конфликте на сайте для знакомств, сообщает портал Courthouse News.

Отмечается, что Слейтер был приговорен к минимальному сроку заключения в соответствии с федеральным законом. Суд учел его заслуги при службе в армии, а также наличие посттравматического синдрома после командировок в Ирак и Афганистан.

Ветерану предъявили обвинение в марте 2024 года. Уточняется, что на онлайн-платформе для знакомств он передал зарубежному лицу информацию о военных целях, связанных с конфликтом на Украине, и об оценках потенциала Вооруженных сил РФ. Защита подсудимого доказывала, что тот был убежден в том, что сведения находятся в открытом доступе.

Согласно обвинительному заключению, с августа 2021 года по апрель 2022-го подсудимый имел доступ к засекреченной информации, находясь на авиабазе Оффатт ВВС США.

В июле Слейтер признал свою вину по одному из пунктов обвинения.

Окружной судья приговорил ветерана вооруженных сил к 70 месяцам лишения свободы.

Ранее стало известно, что прокурор штата Юта Джефф Грей предъявил Тайлеру Робинсону обвинения в умышленном убийстве активиста Чарли Кирка. Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября.

