Прокурор Юты предъявил Робинсону обвинения в умышленном убийстве Кирка

Прокурор штата Юта Джефф Грей предъявил Тайлеру Робинсону обвинения в умышленном убийстве активиста Чарли Кирка. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой велась ведущими американскими телеканалами.

"Пункт первый – убийство при отягчающих обстоятельствах, <...> которые создали большой риск смерти для других", – сказал прокурор.

Согласно второму пункту, он обвиняется в незаконном обращении с огнестрельным оружием, причинившем тяжкие телесные повреждения. Как пояснил Грей, данное правонарушение квалифицируется как тяжкое уголовное преступление первой степени.

Более того, власти штата дополнительно обвиняют Робинсона в препятствии осуществлению правосудия за попытку спрятать оружие, из которого был убит Кирк. Саму винтовку полицейские обнаружили, когда проследовали по маршруту побега стрелка.

"Подозреваемый покинул кампус и отправился в лесной массив. Там следователи нашли винтовку в полотенце. В нем был один стреляный патрон и три других", – добавил прокурор.

Всего обвинения включают семь пунктов. Они будут официально предъявлены 16 сентября во время судебного заседания.

Грей заверил, что американские власти намерены добиваться смертного приговора для Робинсона. Соответствующее уведомление он подаст после пресс-конференции.

"Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления", – пояснил прокурор.

В связи с требованием гособвинения приговорить Робинсона к высшей мере наказания в настоящее время он останется под стражей без возможности освобождения под залог.

В рамках своего выступления Грей также раскрыл, что мать злоумышленника первой заподозрила его в причастности к убийству Кирка. Женщина увидела в новостях фото стрелявшего и обнаружила сходство со своим сыном, после чего она позвонила ему, чтобы уточнить его местоположение.

Робинсон, в свою очередь, заверил ее, что находится дома из-за болезни, добавив, что и 10 сентября (в день убийства Кирка. – Прим. ред.) также не выходил на улицу.

Тем не менее мать злоумышленника поделилась своими подозрениями с мужем, и тот согласился с ней. Также она раскрыла, что в последнее время взгляды ее сына радикализировались, он стал часто ссориться с отцом на политические темы и выражать поддержку левой идеологии и защите прав ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено).

При этом прокурор обратил внимание, что Робинсон сам сдался полиции, придя в офис шерифа 11 сентября с семьей и другом.

Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в американском университете штата Юта. Через два дня подозреваемого задержали. Как писали СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, после чего последний передал информацию властям.

Робинсон не признал свою вину и не сотрудничает со следствием, указал губернатор Юты Спенсер Кокс. В данный момент подозреваемый содержится в одиночной камере. Он будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра.