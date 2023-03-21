Байден подписал закон, обязующий разведку рассекретить данные о происхождении COVID-19

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Президент США Джозеф Байден подписал закон, согласно которому глава национальной разведки обязан рассекретить часть данных об истоках происхождения коронавируса. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

"Президент подписал Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года, который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса", – указано в сообщении.

Уточняется, что Байден оставляет за собой право сохранить в тайне часть разведывательной информации, которая, по его мнению, будет способна навредить национальной безопасности.

Ранее палата представителей Конгресса США единогласно поддержала предложение рассекретить данные американской разведки о происхождении COVID-19. В законе идет речь о разведданых об Уханьском институте вирусологии. Наработки американской разведки указывают на "возможные связи" между проводимыми в институте исследованиями и вспышкой COVID-19.

До этого сообщалось, что в Китае призывают отказываться от политических манипуляций в вопросе происхождения коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, которая добавила, что не верит в достоверность данных, которые приводят спецслужбы Соединенных Штатов.

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