CBS News: рэпер P. Diddy стал помощником тюремного священника

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) начал работать помощником тюремного священника. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что в обязанности помощника входит уборка в кабинете священника и поддержание порядка в церковной библиотеке. Эта должность считается престижной, так как у заключенного появляется возможность проводить время в отдельной комнате с кондиционером, а после религиозных церемоний ему выдают еду. Как рассказал публицист рэпера, он положительно отзывается об атмосфере на рабочем месте.

Музыканта арестовали в сентябре 2024 года по обвинению в насилии и торговле людьми. По данным обвинительного заключения, он устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества, после чего принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Позже против P. Diddy было вынесено еще одно обвинительное заключение, согласно которому он использовал множество своих предприятий для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В июле этого года суд приговорил рэпера к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения. Однако, по данным СМИ, рэпер может выйти на свободу досрочно. Уточнялось, что он сможет принять участие в программе лечения от зависимости от запрещенных веществ, успешное завершение которой сократит срок наказания на год.

