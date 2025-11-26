Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 ноября, 13:31

Культура

Netflix снимет документальный сериал о карьерном кризисе P. Diddy

Фото: legion-media.com/JOHN ANGELILLO

Стриминг-платформа Netflix выпустит документальный мини-сериал о жизни американского музыкального исполнителя P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.), передает Pravda.Ru.

В роли продюсера картины "Шон Комбс: Расплата" выступил рэпер 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джеймс Джексон III. – Прим. ред.), а режиссером стала Александрия Стэплтон. Сюжет сериала посвятят подробному исследованию карьерного кризиса Комбса.

Создатели картины ранее отмечали, что придерживаются принципиальной позиции в освещении дела P. Diddy. Они подчеркивали, что готовы дать возможность высказаться тем, кому обычно этого не позволяют.

"Мы непоколебимы в своем стремлении дать голос тем, у кого его нет", – заявляли авторы фильма.

Мини-сериал "Шон Комбс: Расплата" выйдет 2 декабря этого года.

Рэпера P. Diddy арестовали в 2024 году после обвинений в совершении насилия и торговле людьми. По данным СМИ, музыкант устраивал вечеринки, на которых предлагал гостям запрещенные вещества и склонял их к половому акту с секс-работницами. Юрист рэпера Энтони Рикко отказался вести дело Комбса. Он заявил, что не может представлять интересы своего клиента ни при каких условиях.

Также против музыканта выдвинули обвинения в использовании принудительного труда. Судебный документ гласит, что Комбс заставлял нескольких сотрудников своих компаний для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В начале этого года рэпера признали виновным по двух из пяти пунктов, которые ему вменялись. Самыми серьезными обвинениями были вымогательство и торговля людьми. Суд присяжных в октябре приговорил Комбса к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии и выплате штрафа в размере 500 тысяч долларов. При этом сторона обвинения запрашивала более чем 11 лет лишения свободы.

