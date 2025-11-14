СМИ: P. Diddy увеличили срок в тюрьме из-за нарушений внутреннего распорядка

Рэпер P. Diddy проведет в тюрьме дополнительный месяц. СМИ сообщили, что музыкант неоднократно нарушал режим исправительного заведения. Подробности – в материале Москвы 24.

"Трезвость и самодисциплина"

Фото: AP Photo/Invision/Mark Von Holden

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс) выйдет из тюрьмы на месяц позже, сообщили западные СМИ. Дата освобождения была перенесена с 8 мая на 4 июня 2028 года. Официальная причина неизвестна, но источники издания Page Six уточнили, что музыкант якобы не единожды нарушал правила федеральной тюрьмы Форт‑Дикс в штате Нью-Джерси.

При этом в прессе уже появлялась информация, что рэпер действительно нарушал тюремные правила. По данным издания TMZ, он распивал самодельный алкоголь, получившийся путем брожения из сахара и яблок. Однако представитель Комбса в комментарии изданию People опроверг новости.

"О мистере Комбсе было распространено несколько ложных и безрассудных сообщений. Он не нарушал никаких тюремных правил. Трезвость и самодисциплина являются его приоритетами, и он относится к ним серьезно", – отметил представитель P. Diddy.

Кроме того, прессе якобы стало известно о еще одном дисциплинарном нарушении. По данным СМИ, в начале ноября рэпер созванивался со своим адвокатом, но та перевела разговор на другого специалиста, что было запрещено правилами исправительного учреждения.

В свою очередь, ранее телеканал NBC сообщал о том, что музыканту, наоборот, могут скостить срок на целый год. Пресс-секретарь звезды рассказал журналистам, что рэпер стал участником программы реабилитации от наркозависимости, успешное завершение которой может помочь в сокращении срока.

"Мистер Комбс – активный участник программы помощи при наркозависимости в стационаре и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. <...> Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам", – привели журналисты слова пресс-секретаря Комбса.

Также газета The Wall Street Journal сообщила, что рэпер организовал шестинедельные курсы по саморазвитию для сокамерников, на которых собирался давать уроки позитивного мышления и советы. В частности, Шон готов поделиться собственным опытом борьбы с конкурентами и переживания неудач.

Кроме того, рэпер начал работать помощником тюремного священника. В материале CBS News отмечалось, что Шон доволен местом, да и должность считается престижной. Помимо обязанностей (поддержание порядка в церковной библиотеке и уборка в кабинете священника), она подразумевает преференции. Например, у заключенного есть возможность находиться в отдельной комнате с кондиционером и питаться едой, которую приносят для религиозных служб.

"Не подведу вас"

Фото: AP Photo/Invision/Mark Von Holden

P. Diddy был арестован в сентябре 2024 года в Нью-Йорке. Рэперу предъявили обвинения в рэкете, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и транспортировке для занятий проституцией.

На судебных заседаниях выступили 34 свидетеля, в том числе экс-возлюбленная рэпера Кассандра Вентура. Она рассказала, что за годы отношений с музыкантом подвергалась систематическому физическому и моральному насилию со стороны Комбса. Кроме того, он принуждал ее к участию в секс-вечеринках и сексуальным контактам с другими мужчинами.

В июле этого года присяжные оправдали Комбса по статьям о рэкете и торговле людьми, но признали виновным по двум пунктам, связанным с транспортировкой для занятия проституцией.

3 октября этого года суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы. Хотя обвинение запрашивало более чем 11 лет заключения, а адвокаты рэпера – лишь 14 месяцев.

Перед вынесением приговора продюсер написал четырехстраничное письмо судье Аруну Субраманяну, опубликованное сайтом TMZ. В нем музыкант раскаивался в содеянном и просил отпустить его домой к близким.

"Обещаю, что не подведу вас и вы будете мной гордиться", – говорилось в письме.

Позже стало известно, что P. Diddy просил о помиловании президента США Дональда Трампа. Об этом последний сам рассказал в разговоре с журналистами.