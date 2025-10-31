NBC: рэпера P. Diddy перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности

Фото: legion-media.com/Xavier Collin/Image Press Agency

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) перевели в тюрьму с более низким уровнем безопасности, сообщает NBC со ссылкой на источники.

По информации СМИ, рэпер переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В ней он будет отбывать оставшуюся часть срока. Отмечается, что это учреждение с более низким уровнем безопасности, однако в нем есть программа лечения от наркозависимости.

Музыкант был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в насилии и торговле людьми. По данным обвинительного заключения, он устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Позже против P. Diddy вынесли еще одно обвинительное заключение, согласно которому он использовал множество своих предприятий для совершения и сокрытия актов насилия, издевательств и коммерческого секса.

В июле этого года суд приговорил P. Diddy к 4 годам и 2 месяцем тюремного заключения. Однако, по данными СМИ, рэпер может выйти на свободу раньше ожидаемого срока. Уточнялось, что он сможет принять участие в программе лечения от зависимости от запрещенных веществ, успешное завершение которой сократит срок наказания на год.

