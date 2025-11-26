Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

В рамках стратегии развития промышленности Москва продолжит активно помогать предприятиям, которые хотят выйти на новые рынки. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, с 2019-го по 2025 год благодаря центру поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" уже больше 1 тысячи компаний смогли принять участие в 150 различных выставочных мероприятиях. Они получили возможность презентовать свою продукцию на ключевых рынках мира – от Китая и Саудовской Аравии до Мексики и Индии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.