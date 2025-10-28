Более 100 уголовных дел против дропперов возбудили в Москве с июля

С июля в столице возбудили свыше 100 уголовных дел против дропперов. После внесения поправок в Уголовный кодекс система позволяет выявлять и блокировать скомпрометированные счета, которые использовались для мошеннических операций.

По данным МВД, мошенники стали активнее привлекать к своим схемам юридических лиц, открывая счета на сотрудников компаний. Чаще всего жертвами киберпреступлений становятся женщины старше 65 лет. Несовершеннолетние также фигурируют в статистике как регулярные участники и жертвы преступлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.