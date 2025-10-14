Форма поиска по сайту

Новости

Новости

14 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

"Московский патруль": сотрудники Росгвардии спасли водителя в дорожном конфликте

Сотрудники Росгвардии в Москве спасли водителя во время дорожного конфликта. Мужчина поворачивал на перекрестке, однако в этот момент рядом появилась вторая машина, из-за чего чуть не произошло столкновение. Второй водитель выбежал из автомобиля и начал неадекватно себя вести, например, хватался за ручки дверей машины.

Мужчина закрыл окна и заблокировал двери, после чего нажал на тревожную кнопку. Через несколько минут на место приехали сотрудники вневедомственной охраны.

С начала 2025 сотрудники Росгвардии получили от водителей больше тысячи тревожных сообщений. Подробнее – в программе "Московский патруль".

происшествиягородвидеоВлада Егорова

