"Московский патруль": в Росгвардии прошли испытания на право ношения крапового берета

В учебном центре отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского состоялись испытания на право ношения крапового берета. В них приняли участие 23 бойца специальных подразделений Росгвардии.

Основным этапом экзамена стал 12-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке с преодолением водных преград, крутых подъемов и огненно-штурмовой полосы. Программа испытаний также включала упражнения по высотной подготовке и стрельбе, а завершающим этапом стал рукопашный бой с инструкторами.

