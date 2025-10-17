Форма поиска по сайту

17 октября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": число дропперов в России с начала года выросло более чем на 70%

"Деньги 24": число дропперов в России с начала года выросло более чем на 70%

Число дропперов в России с начала года выросло более чем на 70%, сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков. По данным Центрального банка, если в декабре 2024 года их насчитывалось около 700 тысяч, то к сентябрю 2025 года – уже свыше 1,2 миллиона человек.

Эксперт отметил, что большинство дропперов – молодые люди, которых вербуют через соцсети обещаниями легко заработать 3–5 тысяч рублей за использование своей банковской карты. В ответ на рост числа дропперов ЦБ начал разрабатывать новые меры. В частности, планируется ужесточить авторизацию при использовании терминалов банковских платежных агентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
