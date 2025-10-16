16 октября, 07:30Экономика
Курс доллара в России упал ниже 79 рублей
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 октября, составил 78 рублей 84 копейки. Ранее подобный уровень наблюдался в конце лета, тогда как в начале года за доллар давали более 100 рублей.
Эксперты связывают укрепление рубля с высокой ключевой ставкой, которая делает рублевые активы более привлекательными для инвесторов. Это снижает спекулятивный спрос на иностранную валюту. Некоторые финансисты прогнозируют, что тенденция сохранится, и к концу года доллар может опуститься до 75 рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- ЦБ заявил, что ситуация в экономике РФ говорит о плавном выходе из перегрева
- Вопрос по ключевой ставке будут решать в РФ 24 октября