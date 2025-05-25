В Москве прошел международный форум "Африканские горизонты"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве состоялся международный форум "Африканские перспективы", передает Агентство "Москва".

В мероприятии участвовали дипломаты, парламентарии, предприниматели и артисты. Торжественную церемонию открытия посетили также лидеры африканских диаспор России и дипломаты из более чем 20 стран Африканского континента.

Как напомнила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко, Россия оказывала помощь африканцам на протяжении многих лет. В нынешних условиях Москва в рамках совместной работы против проявления неоколониализма продолжает поддерживать стремление стран Африки играть активную роль на международной арене.

"Будем и далее содействовать упрощению позиций континента как самостоятельного центра силы, формирующегося многополярными устройствами", – подчеркнула она.

Довгаленко также обратила внимание на успешное сотрудничество стран в политической и торгово-экономической сферах, а также реализацию гуманитарных проектов.

"Фундамент современного этапа взаимодействия с африканскими партнерами сформирован прорывными, по словам нашего президента, саммитами Россия – Африка, а также первой министерской конференции в Сочи", – добавила она.

В свою очередь, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин выразил надежду на дальнейшее укрепление связей между Россией и Африкой. Например, недавно сотрудничество затронуло и сферу шахмат.

Благодаря этому, по словам Карякина, в Африке начали открываться новые шахматные клубы, что активно поддерживается федерацией.

"Мы поддерживаем онлайн-сотрудничество. Я даю сеансы одновременной игры. В планах – это поддерживать молодежь Африки, помогать с тренерским составом и передавать наш опыт. Я считаю, что это такая хорошая дипломатическая сфера сотрудничества", – сказал он.

Ранее Владимир Путин указывал, что рост российско-африканских связей в интересах многополярного миропорядка будет обеспечиваться совместными усилиями. Лидер РФ также заявил о стремлении РФ к углублению взаимоотношений с африканскими странами-партнерами.

В рамках этого Россия списала долги африканским государствам. Сумма списанных задолженностей составила около 20 миллиардов долларов. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, РФ предлагает программу рефинансирования, направленную на то, чтобы "долги перефокусировать на проекты развития".