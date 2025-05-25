Путин сообщил об обеспечении роста российско-африканских связей

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Рост российско-африканских связей в интересах многополярного миропорядка будет обеспечиваться совместными усилиями. Об этом сообщил Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что этот год ознаменован юбилейными датами – 80-летием окончания Второй мировой войны и образования ООН, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

За прошедшие десятилетия, уточнил Путин, независимые страны Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли успехов в экономической и социальной сферах.

В частности, налаженное в рамках Африканского союза и ряда субрегиональных организаций взаимодействие положительно влияет на укрепление безопасности и стабильности в Африке. Путин заявил о стремлении РФ к углублению взаимоотношений с африканскими странами-партнерами, ссылаясь на проведенные саммиты Россия – Африка, которые обозначили новые перспективы сотрудничества и помогли согласовать позиции по международным вопросам.

Ранее Россия списала долги африканским государствам. Сумма списанных задолженностей составила около 20 миллиардов долларов. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, РФ предлагает программу рефинансирования, направленную на то, чтобы "долги перефокусировать на проекты развития".