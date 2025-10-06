06 октября, 19:00Общество
"Вопрос спорный": Россию ожидает резкий рост удаленной работы
Россию ожидает резкий рост удаленной работы. По прогнозам экспертов, уже в следующем году больше половины отечественных компаний могут предложить своим сотрудникам работу вне офиса. Это связано с нехваткой специалистов, желанием удержать ценные кадры и сокращением расходов.
Как скажется удаленка на работе компаний? Пойдут ли на это работодатели? Не начнут ли сотрудники отлынивать от работы в домашних условиях?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.