Вопрос по ключевой ставке будут решать в РФ 24 октября

Решение по ключевой ставке будет принято 24 октября на заседании совета директоров Банка России. Эксперты ожидают, что регулятор выберет между сохранением ставки на уровне 17% и ее снижением на 100 базисных пунктов.

Среди факторов, которые могут повлиять на решение, – жесткие условия на рынке труда, рекордно низкая безработица, риски роста цен из-за планируемого повышения НДС и оживление кредитования после сентябрьского снижения ставки. ЦБ может сделать паузу, чтобы оценить влияние налоговой реформы на инфляцию, и большинство аналитиков считают, что ставка, скорее всего, останется без изменений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.