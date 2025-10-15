Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 07:30

Экономика

Вопрос по ключевой ставке будут решать в РФ 24 октября

Вопрос по ключевой ставке будут решать в РФ 24 октября

У россиян не смогут забрать за долги единственное жилье, которое находится в ипотеке

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему подорожало золото и стоит ли в него вкладываться

"Деньги 24": в России может появиться новая платежная система

"Деньги 24": лимит на число банковских карт могут ввести в России в декабре

"Деньги 24": цена на золото впервые превысила 4 100 долларов за унцию

"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с конца августа

Московская фабрика изготовила более 10 тыс предметов мебели по программе "Моя школа"

Потолок цен на бензин на заправках предложили ввести в России

Цены на кофе выросли в России

Решение по ключевой ставке будет принято 24 октября на заседании совета директоров Банка России. Эксперты ожидают, что регулятор выберет между сохранением ставки на уровне 17% и ее снижением на 100 базисных пунктов.

Среди факторов, которые могут повлиять на решение, – жесткие условия на рынке труда, рекордно низкая безработица, риски роста цен из-за планируемого повышения НДС и оживление кредитования после сентябрьского снижения ставки. ЦБ может сделать паузу, чтобы оценить влияние налоговой реформы на инфляцию, и большинство аналитиков считают, что ставка, скорее всего, останется без изменений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоМитя КозачинскийДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика