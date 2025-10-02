Круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы" прошел в Москве

Фото: council.gov.ru

В столице состоялся круглый стол "Россия – Африка: актуальные вызовы", сообщает Агентство "Москва".

Одним из спикеров стал сенатор РФ Андрей Чернышев, который указал на намерение Москвы развивать всестороннее сотрудничество с африканскими странами. Он отметил, что Африка сегодня является одним из ключевых центров силы.

"Россия выступает за суверенитет, за недопустимость давления извне, за справедливую модель международных отношений. <...> Мы видим Африку не как объект помощи, а как партнера в строительстве справедливого мироустройства, о чем говорит наш президент", – подчеркнул сенатор.

Еще одним выступающим участником круглого стола стал представитель администрации президента РФ по общественным проектам Алексей Клещев. В своей речи он отметил, что укрепление связей с африканскими странами является ключевой задачей российской внешней политики.

"Наша задача <...> – превратить товарооборот из просто позитивного <…> в устойчивую хорошую динамику роста", – сказал он.

Для достижения этой цели были созданы правительственные комиссии, возглавляемые министрами России, добавил Клещев.

Вместе с тем в обсуждении приняли участие представители различных государственных структур, дипломаты, депутаты, представители духовенства, госкорпораций, частного бизнеса, общественных организаций, академических институтов и экспертного сообщества.

Участники встречи обсудили актуальные проблемы российско-африканского партнерства и предложили пути их решения.

Ранее Владимир Путин указывал, что развитие связей РФ и Африки в интересах многополярного миропорядка будет обеспечиваться совместными усилиями. Президент подчеркнул важность взаимодействия в рамках Африканского союза для укрепления безопасности и стабильности, а также обратил внимание на стремление Москвы к углублению сотрудничества на основе проведенных саммитов Россия – Африка.