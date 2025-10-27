В Госдуме оценили идею ужесточать наказание для мошенников за обман пожилых

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за мошенничество и воровство денег с банковских счетов пожилых россиян, сообщили СМИ. Насколько это необходимо – в нашем материале.

Мошеннические атаки

ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, признающий отягчающим обстоятельством хищение денег у пожилых россиян. Как сообщается в пояснительной записке, закон будет дополнительно сдерживать мошенников и сможет защитить наиболее уязвимую категорию граждан.



пояснительная записка к законопроекту Законопроектом предлагается признавать отягчающим обстоятельством совершение в отношении лиц предпенсионного или пенсионного возраста преступлений, предусмотренных статьями 158, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с хищением денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств.

Например, за кражу, совершенную с банковского счета, свободы можно будет лишиться на срок до восьми лет, а размер штрафа составит до 500 тысяч рублей. А за мошеннические действия при помощи электронных средств платежа, а еще в особо крупном размере или организованной группой – до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Как отметил Слуцкий в беседе с ТАСС, пожилые являются наиболее уязвимой группой населения для злоумышленников, так как им трудно противостоять "многочисленным жуликам, которые применяют к ним изощреннейшие схемы, чтобы украсть деньги с их счетов". Мошенники используют мессенджеры, коды и рекламные баннеры для обмана пенсионеров.

"Например, известен случай, когда пенсионер потерял 4 миллиона рублей, кликнув на обещавший денежную выплату баннер со встроенной вредоносной ссылкой на фейковый сайт. Ситуация достигла серьезных масштабов – только за последний год мошенники украли у пожилых людей 1,5 миллиарда рублей, при этом 93% атак на них начинались с телефонного разговора", – поделился лидер партии.

Как отметил Слуцкий, многие потерпевшие жалуются, что потеря даже маленькой суммы доводила их до нервного срыва и провоцировала проблемы со здоровьем.

"Известны даже смертельные случаи, последовавшие после безжалостных афер мошенников", – добавил он.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ограничить банковские переводы для пенсионеров до 30 тысяч рублей в сутки. Предложение он объяснил растущим объемом мошенничества в финансовой сфере. Причину Крупник увидел в "особом советском воспитании" людей преклонного возраста, которые привыкли доверять работникам финансовых учреждений, Центробанка и "служб безопасности".

Еще для защиты пенсионеров депутат предложил внедрить самозапрет на крупные переводы с обозначенных счетов или на определенный срок.

Поправки требуют уточнения

Согласно Конституции, закон един для всех: нет ужесточения по возрастной категории, но есть по составу преступления, отметила в разговоре с Москвой 24 первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.



Елена Цунаева первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Думаю, наказание должно быть одинаковым для всех. Поэтому если уж ужесточать закон, то изменения должны относиться к каждому нарушителю. Безусловно, одного ужесточения для того, чтобы решить проблему обманутых пенсионеров, мало. Это должны быть усилия банковских, силовых и социальных структур.

По словам депутата, в целом для защиты пожилых от мошенничества необходима превентивная работа. Сейчас общественные организации уже проводят профилактическую работу с пожилыми – существуют алгоритмы, которые помогают распознать мошенников, добавила она.

"Информировать людей о мошеннических схемах нужно по разным каналам. Говоря о пенсионерах, лучше проводить с ними личные беседы. В этом могут помочь ветеранские организации, дома для пожилых, социальная работа государства в целом", – подчеркнула Цунаева.

Социальная реклама тоже может иметь определенный эффект, но специфика психологии людей преклонного возраста в том, что они лучше воспримут угрозу, если об этом скажут лично, подчеркнула депутат.

В свою очередь, адвокат по уголовным и гражданским делам Дмитрий Емельянов отметил, что в Уголовном кодексе уже есть пункт "з" части 1 статьи 63 УК РФ, по которому отягчающим обстоятельством признается совершение преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии.



Дмитрий Емельянов адвокат по уголовным и гражданским делам Однако на практике сам по себе возраст потерпевшего не всегда признается признаком беспомощности – суды оценивают конкретные обстоятельства. Чтобы усиление ответственности действительно работало, важно учитывать умысел на обман именно пожилого человека, а не просто сам факт его возраста.

В настоящее время наказание за мошенничество по статье 159 УК РФ варьируется вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Однако в реальности нередко назначаются условные сроки, если ущерб невелик и нет рецидива, обратил внимание адвокат.

По его словам, предлагаемые поправки фактически сделают возраст потерпевшего прямым отягчающим обстоятельством, но их реализация также потребует уточнения критериев "беспомощности".

"Люди стареют по-разному: один пенсионер может быть полностью самостоятельным и грамотным в плане цифровых технологий, а другой – действительно уязвимым", – пояснил Емельянов.

Поэтому важны не только положения закона, но и его правоприменительная методика. Иначе предлагаемая норма рискует остаться формальной, заключил он.