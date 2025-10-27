Адвокат Емельянов: ужесточение наказания за обман пожилых требует уточнения беспомощности

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Предложение жестче наказывать за обман пенсионеров требует уточнения критериев беспомощности. Об этом Москве 24 заявил адвокат по уголовным и гражданским делам Дмитрий Емельянов.

Он прокомментировал инициативу партии ЛДПР ужесточить наказание за мошенничество и кражу средств с банковских счетов пенсионеров и предпенсионеров. Указывалось, что надо признать отягчающим обстоятельством преступления против пожилых людей, предусмотренные статьями 158, 159.3, 159.6 УК России.

Емельянов отметил, что все стареют по-разному, поэтому большое значение имеют не только положения закона, но и его правоприменительная методика, иначе предлагаемая норма останется формальной. Кто-то разбирается в технологиях в пожилом возрасте, а кто-то действительно может быть уязвимым.

Он уточнил, что в УК уже есть пункт "з" части 1 статьи 63, согласно которому отягчающим обстоятельством признается совершение преступления в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии. Однако возраст тут не всегда является признаком беспомощности, судом оцениваются конкретные обстоятельства. По словам адвоката, необходимо учитывать умысел обмана пожилого человека, чтобы усиление ответственности работало.

Сейчас за мошенничество по статье 159 УК могут лишить свободы на срок до 10 лет, но часто назначаются и условные сроки, если ущерб небольшой и нет рецидива, добавил Емельянов.

Ранее сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной московской клиники. Их приглашали на бесплатную диагностику суставов и якобы выявляли тяжелые заболевания. Злоумышленники предлагали дорогое лечение и вынуждали пожилых людей подписывать договор на оказание услуг с клиникой.

Ущерб от случившегося составил десятки миллионов рублей. Руководителя и сотрудницу клиники задержали, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

