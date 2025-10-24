Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Столичных пенсионеров приглашали в одну из частных клиник на бесплатную диагностику суставов. В результате у пожилых людей якобы выявляли тяжелые заболевания, в некоторых случаях врачи даже предупреждали о возможной инвалидности.

В связи с этим медики настаивали на экстренном лечении, вынуждая жертв оперативно подписывать с медучреждением договор на оказание услуг. Таким образом, пенсионеры оказывались вынуждены платить сотни тысяч рублей за курс, который длится три года. Некоторые брали ради этого кредиты.

В обмен потерпевшим обещали компенсацию за счет бюджетных средств по госпрограммам. При этом все лечение сводилось к нескольким процедурам.

В результате были задержаны руководитель и сотрудница клиники. По предварительным данным, ущерб от случившегося составил десятки миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вероятный организатор преступной схемы арестован. В настоящее время оперативники устанавливают всех потерпевших.

