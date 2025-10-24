24 октября, 11:42Происшествия
Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Сотни пенсионеров стали жертвами аферистов из частной клиники в Москве. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Столичных пенсионеров приглашали в одну из частных клиник на бесплатную диагностику суставов. В результате у пожилых людей якобы выявляли тяжелые заболевания, в некоторых случаях врачи даже предупреждали о возможной инвалидности.
В связи с этим медики настаивали на экстренном лечении, вынуждая жертв оперативно подписывать с медучреждением договор на оказание услуг. Таким образом, пенсионеры оказывались вынуждены платить сотни тысяч рублей за курс, который длится три года. Некоторые брали ради этого кредиты.
В обмен потерпевшим обещали компенсацию за счет бюджетных средств по госпрограммам. При этом все лечение сводилось к нескольким процедурам.
В результате были задержаны руководитель и сотрудница клиники. По предварительным данным, ущерб от случившегося составил десятки миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Вероятный организатор преступной схемы арестован. В настоящее время оперативники устанавливают всех потерпевших.
Ранее гендиректора сети частных клиник "Меги" Андрея Тимофеева обвинили в даче взятки сотруднику Госжилстройнадзора Башкирии. По версии следствия, в августе прошлого года мужчина через посредника передал ему 800 тысяч рублей.
За счет взятки Тимофеев рассчитывал избежать привлечения к ответственности за эксплуатацию здания, где располагается одна из клиник. Кроме того, он хотел получить положительное заключение о соответствии построенного объекта установленным требованиям.
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом ускорения записи к врачам