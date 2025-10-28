В ГУ МВД по Москве допустили, что через 10 лет киберпреступлений уже не будет

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице через 10 лет не будет киберпреступлений. Такой прогноз дал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по региону Владимир Васенин.

На пресс-конференции "Противодействие дропперам и мошенникам: новые подходы и результаты" Васенин в качестве примера привел антифрод-систему, работающую в банках. Она позволяет бороться с так называемыми операциями без согласия.

Также представитель МВД отметил, что в целом идет большая работа по предупреждению киберпреступлений.

"Я думаю, что через 10 лет такого вида преступлений уже не будет", – заключил он, передает ТАСС.

Ранее эксперты назвали основную возрастную аудиторию жертв мошенников в соцсетях. На россиян от 25 до 39 лет приходится больше всего упоминаний о случаях обмана. За первые 6 месяцев 2025 года было зафиксировано свыше 507 тысяч пользовательских сообщений, посвященных онлайн-мошенничеству.

