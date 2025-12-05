Российские аналитики прогнозируют ключевую ставку на уровне 13–15% в 2026 году. Основными факторами, влияющими на решение ЦБ, остаются динамика замедления инфляции и рост инфляционных ожиданий.

Окончательное решение по ставке будет принято 19 декабря на заседании совета директоров ЦБ. Несмотря на позитивную динамику цен, регулятор намерен действовать "аккуратно", чтобы не нарушить тенденцию к снижению инфляции и учесть риски, связанные с фискальной политикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.