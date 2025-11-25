"Деньги 24": основательница Wildberries ответила на претензии банков к маркетплейсам

Дискуссия вокруг отмены скидок на маркетплейсах продолжается. Основательница Wildberries Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Центробанка, правительства и Федерального собрания РФ с ответом на претензии банков.

Ранее основатель Сбербанка Герман Греф сказал, что бюджет недополучил 1,5 триллиона рублей налогов из-за политики маркетплейсов. Также банки жаловались на дискриминацию, поскольку скидки предоставляются преимущественно при оплате картами самих маркетплейсов.

