25 ноября, 16:30Экономика
"Деньги 24": основательница Wildberries ответила на претензии банков к маркетплейсам
Дискуссия вокруг отмены скидок на маркетплейсах продолжается. Основательница Wildberries Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Центробанка, правительства и Федерального собрания РФ с ответом на претензии банков.
Ранее основатель Сбербанка Герман Греф сказал, что бюджет недополучил 1,5 триллиона рублей налогов из-за политики маркетплейсов. Также банки жаловались на дискриминацию, поскольку скидки предоставляются преимущественно при оплате картами самих маркетплейсов.
