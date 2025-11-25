Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": основательница Wildberries ответила на претензии банков к маркетплейсам

"Деньги 24": основательница Wildberries ответила на претензии банков к маркетплейсам

"Деньги 24": около 5% россиян держат в банках свыше 1 млн рублей

"Деньги 24": ФНС усилит контроль за собственниками арендного жилья

Основатель Wildberries Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ

"Деньги 24": объем наличных денег в обращении вырос в 5 раз за 3 месяца

Россия и Индия обсудят взаимное признание платежных систем "Мир" и RuPay

Объем оборота наличных денег в России вырос в 5 раз

Столичные компании могут получить меры поддержки для развития бизнеса

Аналитики заявили, что товары на маркетплейсах резко подорожают в России

Предприятия легкой промышленности Москвы почти в 1,5 раза нарастили объемы выпуска

Дискуссия вокруг отмены скидок на маркетплейсах продолжается. Основательница Wildberries Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Центробанка, правительства и Федерального собрания РФ с ответом на претензии банков.

Ранее основатель Сбербанка Герман Греф сказал, что бюджет недополучил 1,5 триллиона рублей налогов из-за политики маркетплейсов. Также банки жаловались на дискриминацию, поскольку скидки предоставляются преимущественно при оплате картами самих маркетплейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКонстантин Цыганков

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика