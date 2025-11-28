Форма поиска по сайту

28 ноября, 17:24

Экономика

Стоимость фьючерса на серебро обновила исторический максимум

Фото: 123RF.com/artiroz

Стоимость фьючерса на серебро на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив 55 долларов за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:01 по московскому времени, цена росла на 3,44% и составляла 55,45 доллара за тройскую унцию. К 17:06 стоимость замедлила рост.

При этом фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года находился на уровне 4 220,6 доллара (+0,44%).

Ранее стоимость серебра превысила 54 доллара за тройскую унцию впервые в истории. Стоимость драгметалла увеличилась на 6,01%, до 54,0350 доллара. После она ускорила рост на 6,34% и составила 54,2 доллара.

Кроме того, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре опустилась ниже 4 000 долларов за тройскую унцию впервые с 7 ноября. В частности, цена снижалась на 1,85% и составляла 3 999,1 доллара за тройскую унцию.

