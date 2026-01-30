Федор Добронравов стал новым любимцем миллениалов и зумеров

В Сети стали массово восхищаться талантом 64-летнего актера Федора Добронравова. Причем поклонники – преимущественно миллениалы и зумеры. Чем народный артист РФ покорил молодежь, расскажет Москва 24.

"Маленькая мечта"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ph.sssssuun; zhiltsova_an

Пользователи Сети задали новый тренд: они стали делиться видео, снятыми во время спектаклей, в которых играет народный артист РФ Федор Добронравов. В частности, зрителей впечатлила постановка "Ты где-то рядом", где 64-летний актер исполнил главную роль. Комментаторы выкладывают отрывки, где артист темпераментно проговаривает текст, поет или танцует, сопровождают это собственной реакцией, чаще – слезами радости, а также пишут, как восхищены талантом Добронравова.

Тренд сделали популярным фанаты комедийного сериала "Сваты", который выходил с 2008 по 2021 годы, а одну из главных ролей исполнил Федор Викторович. Пользователи поделились, что давно мечтали встретиться со своим любимым героем.

"Увидеть его вживую было моей маленькой мечтой. На сериале "Сваты" я выросла, и когда он появился на сцене, я не смогла сдержать слез", "увидеть вживую легендарного и всеми любимого актера – невероятно", "знаю каждую серию "Сватов" наизусть", "сбылась моя маленькая, но такая теплая и детская мечта – вживую увидеть Федора Викторовича Добронравова", "из Новосибирска и Питера – в Москву, чтобы убедиться: наше детство под защитой", "пока все бегут на Ваню Дмитриенко, я бегу на своего кумира детства", – подписали рилсы пользователи.

Циркач, слесарь и дворник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федор Добронравов родился в Таганроге в семье строителя и сотрудницы хлебозавода. В детстве он занимался боксом, увлекался баскетболом и волейболом. Кроме того, будущий актер посещал цирковую студию и мечтал стать клоуном. Однако, по данным СМИ, поступление в цирковое училище дважды обернулось неудачей. После этого Федор отслужил в армии в Воздушно-десантных войсках, а затем работал слесарем и дворником.

При этом Добронравов продолжал мечтать о творческой профессии, в итоге он поступил в Воронежский государственный институт искусств на актерское отделение. После учебы играл в Воронежском молодежном театре. В 1990 году в город приехал худрук "Сатирикона" Константин Райкин вместе с труппой театра. Постановщик устроил прослушивание для воронежских актеров. В итоге Райкин пригласил Добронравова в Москву.

Федор Викторович играл на сцене "Сатирикона" до 2003-го. Затем он служил в Московском академическом театре сатиры до 2020 года, уволился, но в 2022-м вернулся в труппу. Однако в 2024-м приостановил работу из-за проблем со здоровьем и перенесенного в 2018-м инсульта. С 2025 года Добронравов возобновил выступления в антрепризном спектакле "Ты где-то рядом".

В 1993-м он дебютировал в кино. На его счету уже более 150 киноработ, но всенародную любовь Добронравову принес сериал "Сваты", где тот исполнил роль сельского жителя Ивана Будько.

Кроме того, в 2016 году актер основал продюсерский центр, который занимается созданием фильмов, сериалов и спектаклей.

Федор Викторович в браке почти 45 лет. С супругой они познакомились, еще будучи подростками. У пары двое сыновей, Виктор и Иван, которые тоже выбрали актерскую профессию.