Материнский капитал в России проиндексировали на уровень инфляции в феврале

С 1 февраля материнский капитал в России проиндексирован на уровень инфляции – 5,6%. Теперь на первого ребенка выделяют 729 тысяч рублей, на второго – дополнительно 234 тысячи.

Эксперты отмечают, что это может оживить рынок ипотечного жилья, так как семьи часто используют эти средства для улучшения жилищных условий. Средства можно направить на первоначальный взнос, погашение действующего жилищного кредита, строительство или реконструкцию дома.

При этом юристы напоминают об обязательном выделении долей детям в приобретаемом жилье, что впоследствии может усложнить процедуру продажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.