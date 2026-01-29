Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 06:00

Город

"Новости дня": москвичи могут вернуть деньги за отопление, если в квартире холодно

"Новости дня": москвичи могут вернуть деньги за отопление, если в квартире холодно

ЦОДД направил КАМАЗы на помощь буксующим на МКАД грузовикам

"Москва – столица спорта": тренировка по растяжке пройдет на ВДНХ 29 января

Спрос на мистический инвентарь вырос в Москве

Сантехники и электрики стали самыми востребованными специалистами на рынке труда в Москве

247 детей родились в Москве 28 января

Москвичам рассказали, куда сходить вечером 29 января

Зрители Москвы 24 поделились кадрами города, сделанными год назад

Снегопад не повлиял на движение аэроэкспрессов в Шереметьево и Домодедово

Создавший гигантскую карту "Тройка" парень попал на первую полосу газет

Москвичам рассказали, как вернуть деньги за отопление, если в квартире холодно. Для этого необходимо подать заявку в обслуживающую организацию. Желательно сделать это письменно, при обращении по телефону необходимо зафиксировать номер заявки, время звонка и данные диспетчера, чтобы подтвердить факт обращения.

Эксперты уточняют: оптимальная температура воздуха в квартире должна быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах – не ниже 20. При морозе от минус 31 градуса к показателям нужно прибавить несколько единиц. Кроме того, перебои с теплом допустимы только на 16 часов единовременно и на 24 часа суммарно в течение месяца.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городпогодаЖКХвидео

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика