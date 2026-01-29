"Новости дня": москвичи могут вернуть деньги за отопление, если в квартире холодно

Москвичам рассказали, как вернуть деньги за отопление, если в квартире холодно. Для этого необходимо подать заявку в обслуживающую организацию. Желательно сделать это письменно, при обращении по телефону необходимо зафиксировать номер заявки, время звонка и данные диспетчера, чтобы подтвердить факт обращения.

Эксперты уточняют: оптимальная температура воздуха в квартире должна быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах – не ниже 20. При морозе от минус 31 градуса к показателям нужно прибавить несколько единиц. Кроме того, перебои с теплом допустимы только на 16 часов единовременно и на 24 часа суммарно в течение месяца.

