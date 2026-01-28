Форма поиска по сайту

28 января, 21:15

Город

Городские службы Москвы заранее отрегулируют отопление в преддверии холодов

Городские службы Москвы заранее отрегулируют отопление в преддверии холодов

Корреспондент Москвы 24 рассказала о ситуации на дорогах во время снегопада

В Москве городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада

Столичный Дептранс рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт

Москвичи могут купить и упаковать подарки в арт-павильоне на Болотной площади

Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Городские камеры показали, что происходит на столичных дорогах вечером 28 января

Снегопад в Москве продолжится 29 января

Новости Москвы: на станции метро "Комсомольская" начали строить стеклянные навесы

132% месячной нормы осадков выпало в Москве за январь

Отопление в Москве планируют отрегулировать заранее в преддверии аномальных холодов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ориентироваться при этом городские службы будут на текущий прогноз погоды. Например, по прогнозам синоптиков, уже с 30 января до 3 февраля может похолодать на 7–12 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.

