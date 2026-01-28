Городские службы Москвы заранее отрегулируют отопление в преддверии холодов

Отопление в Москве планируют отрегулировать заранее в преддверии аномальных холодов. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Ориентироваться при этом городские службы будут на текущий прогноз погоды. Например, по прогнозам синоптиков, уже с 30 января до 3 февраля может похолодать на 7–12 градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 25 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

