Биологи оценили последствия снежной зимы в столичном регионе

Снежная зима в Москве может принести неожиданные последствия весной, считают биологи. Во-первых, из-за толстого покрова в столичном регионе в будущем сезоне активизируется большее количество насекомых.

Во-вторых, активное таяние снега может привести к затоплению берлог медведей в Подмосковье. Это может стать причиной гибели медвежат и вынудить взрослых особей выйти из спячкуи раньше времени.

