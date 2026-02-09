Форма поиска по сайту

Новости

09 февраля, 08:45

Общество

Биологи оценили последствия снежной зимы в столичном регионе

Снежная зима в Москве может принести неожиданные последствия весной, считают биологи. Во-первых, из-за толстого покрова в столичном регионе в будущем сезоне активизируется большее количество насекомых.

Во-вторых, активное таяние снега может привести к затоплению берлог медведей в Подмосковье. Это может стать причиной гибели медвежат и вынудить взрослых особей выйти из спячкуи раньше времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодаэкологиявидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

