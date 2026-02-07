Форма поиска по сайту

07 февраля, 09:00

Общество
Диетолог Писарева назвала трендовый куриный кальцоне отличным источником белка

Идеальный ужин: как сделать трендовый куриный кальцоне полезным

Классический итальянский кальцоне, или закрытая пицца, готовится из тонкого дрожжевого теста с добавлением начинки. Однако в Сети завирусился измененный рецепт выпечки – вместо теста пользователи выбирают фарш. Полезен ли такой вариант приготовления блюда, читайте в материале Москвы 24.

С грибами и ветчиной

Фото: 123RF.com/atlasfoto

В Сети публикуют новый вариант классического итальянского кальцоне (закрытая пицца или пирог в форме полумесяца) – вместо дрожжевого теста в нем используется куриный фарш. Пользователи называют это блюдо "белковой бомбой" за счет содержания большого количества соответствующих ингредиентов.

Для приготовления одного из вариантов куриного кальцоне необходимо 450 граммов куриного фарша, 40 граммов творожного сыра, 1 помидор, 2/3 чайной ложки сухого чеснока, соль, перец, 50 граммов сыра моцарелла, 30 граммов свежего шпината и 30 граммов панировочных сухарей.

Фарш нужно соединить со специями и тщательно вымешать, затем сформировать в шар и отложить в сторону. В это время перемешать творожный сыр с томатной пастой, промыть шпинат, нарезать кружочками помидоры и моцареллу.

Далее на лист пергамента надо насыпать часть сухарей, выложить фарш, распределив тонкой круглой лепешкой. Одну ее половину пользователи советуют смазать сырно-томатным соусом, выложить шпинат, помидоры и моцареллу. После этого сложить пергамент пополам, накрыв часть фарша с начинкой другой.

Далее нужно посыпать сухарями и пройтись по краям вилкой, делая швы более герметичными. Кальцоне рекомендуется выпекать 20–25 минут в разогретой при 180 градусах духовке.

По словам блогеров, основу можно брать одинаковую и экспериментировать с разными начинками, например, ветчиной или шампиньонами.

Полноценный ужин

Фото: 123RF.com/utkudemirsoy

Кальцоне из куриного фарша действительно содержит большое количество белка, особенно, если фарш качественный и в нем нет лишних добавок, рассказала Москве 24 эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.

"Кальцоне может стать отличным вариантом для вечернего приема пищи. Если убрать из рецепта сыр или сократить его количество, то оставшиеся ингредиенты легко усвоятся организмом и насытят его", – рассказала эксперт.

Нутрициолог рекомендовала отказаться от жарки кальцоне или долгой выпечки на гриле. Идеальным вариантом станет запекание в духовке на пергаментной бумаге при 180 градусах. Из специй можно взять куркуму и зелень. Но не стоит покупать готовые листы пергамента с маслом и специями – они добавят калорийности и могут содержать большое количество соли.

"В качестве ежедневного приема пищи кальцоне, конечно, не подойдет, но один или два раза в неделю будет вполне достаточно", – указала Романова.

При этом врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с Москвой 24 добавила, что приготовить блюдо можно не только из куриного фарша, но и фарша индейки. Запекать кальцоне лучше без добавления масла на антипригарном пергаменте.

Ключевая польза блюда – белок, который в большом количестве содержится в кальцоне за счет фарша из мяса птицы. Он необходим организму для стабильной работы иммунной системы, для роста мышц. Благодаря овощам блюдо содержит еще и клетчатку.
Ирина Писарева
врач-диетолог, нутрициолог

В качестве начинки можно использовать не только моцареллу и помидоры, но и другие овощи. Писарева рекомендовала добавить листья салата, грибы, авокадо как источник полезных жиров, а также кабачок. Вместо твердого или творожного сыра можно использовать брынзу, фету, нежирный творог. В качестве основы для соуса подойдет йогурт.

Оптимальная порция готового продукта составляет 150–200 граммов. Прием пищи с кальцоне стоит дополнить свежими овощами, бобовыми или салатом.

"Это создаст идеальный баланс, организм получит необходимые питательные вещества, и не будет переедания", – указала Писарева.

Диетолог отметила, что блюдо не подойдет людям с непереносимостью куриного белка. Кроме того, в период обострения заболевания ЖКТ, при гастрите, панкреатите или колите кальцоне могут оказаться очень грубой пищей, предупредила врач.

