09 февраля, 07:15

Коммунальщики справились с последствиями снежного циклона в Москве

Арктический антициклон покинул Москву

"Новости дня": в ГД предложили сделать все сделки с недвижимостью безналичными

Морозы до минус 22 градусов ожидаются в столице в ночь на 9 февраля

Инсталляция из воздушных сердец появилась в Третьяковском проезде

"Новости дня": в ГД предложили запретить наличные сделки с недвижимостью

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 февраля

Двадцать дней осталось до наступления весны

Более 2 млрд рублей заработали онлайн-гадалки за год

"Интервью": Максим Древаль – о том, как увлечь поколение зумеров наукой

Коммунальщики полностью справились с последствиями снежного циклона в Москве, который побил все рекорды. В настоящее время все дороги чистые.

Однако на маршрутах регулярного речного транспорта из-за державшихся почти неделю экстремальных морозов ледовая обстановка еще сложная.

Временно не работают 6 причалов, а электросуда курсируют с увеличенными интервалами. В связи с этим горожан призывают заранее уточнять расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

