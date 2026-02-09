Коммунальщики справились с последствиями снежного циклона в Москве

Коммунальщики полностью справились с последствиями снежного циклона в Москве, который побил все рекорды. В настоящее время все дороги чистые.

Однако на маршрутах регулярного речного транспорта из-за державшихся почти неделю экстремальных морозов ледовая обстановка еще сложная.

Временно не работают 6 причалов, а электросуда курсируют с увеличенными интервалами. В связи с этим горожан призывают заранее уточнять расписание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

