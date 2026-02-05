"Деньги 24": эксперт объяснил причины дисбаланса на рынке недвижимости Москвы

Жилье в строящихся домах Москвы стоит на 20% дороже, чем в готовых. Такой перекос на рынке недвижимости, по мнению экономического обозревателя Евгения Белякова, связан с массовыми льготными программами ипотеки, введенными во время пандемии для поддержки застройщиков. Продолжение этих мер после кризиса он называет ошибкой.

Он отмечает, что квартиры в новостройках часто сдаются с опозданием, однако это не мешает им быть дороже готового жилья в тех же комплексах. Ожидается, что ужесточение правил семейной ипотеки скорректирует спрос, и цены на первичном рынке пойдут вниз. Подробнее – в программе "Деньги 24".