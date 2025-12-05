"Деньги 24": россияне стали в 2 раза реже ходить в кинотеатры

Аудитория кинотеатров в России продолжает сокращаться. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

По сравнению с допандемийным 2019 годом посетителей кинотеатров стало меньше в 2 раза. Кроме того, стоимость посещения тогда была другой.

Средняя цена билета в 2019 году составляла 252 рубля, а в 2025 году – 425 рублей. Рост составил примерно на 70%. Кинотеатры продолжают работать за счет повышения цен на фоне падения объемов продаж билетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.