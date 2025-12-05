Стриминговый сервис Netflix объявил о покупке киностудии Warner Bros.

Онлайн-платформа Netflix официально объявила о покупке старейшей киностудии в Голливуде Warner Bros. вместе с ключевыми франшизами, в числе которых "Гарри Поттер". Почему сделка обеспокоила представителей киноиндустрии, расскажет Москва 24.

Глобальный бизнес

Сервис Netflix приобретет у компании Warner Bros. Discovery киностудию Warner Bros. Это первый случай, когда онлайн-платформа купила студию такого масштаба (по данным СМИ, годовая прибыль Warner Bros. составляет более 2,5 миллиарда долларов). Кроме того, онлайн-платформа теперь будет владеть стримингом HBO Max и сетью платного телевидения HBO. Вместе с ними Netflix получит и коллекцию оригинальной интеллектуальной собственности, а также доход от внушительной базы подписчиков, платящих за сервисы. В сделку также войдут права на культовые франшизы, в числе которых "Властелин колец", "Гарри Поттер" и вселенная DC Comics, сообщило издание The Hollywood Reporter.

По данным ряда изданий, за одну из старейших голливудских киностудий боролись Paramount и Netflix, однако предложение последнего оказалось более выгодным: сумма сделки составила 82,7 миллиарда долларов. Кроме того, учтены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов за расторжение сделки. Это значит, что даже если покупка будет отменена, Netflix выплатит Warner Bros. Discovery указанную сумму.

Хотя подробности пока не разглашаются, стриминг уже пообещал сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая прокат фильмов в кинотеатрах. Руководство Netflix также обратилось к представителям киноиндустрии.

"Объединив опыт подписчиков Netflix и глобальный охват с известными франшизами и обширной библиотекой Warner Bros., компания создаст большую ценность для талантов, предлагая больше возможностей работать с любимой интеллектуальной собственностью, рассказывать новые истории и общаться с более широкой аудиторией, чем когда-либо прежде", – отмечено в сообщении.

Cодиректор Netflix Тед Сарандос во время конференции с аналитиками с Уолл-стрит заявил, что суть сделки – "развлекать мир и объединять людей посредством замечательных историй", а также развиваться. Он напомнил, что онлайн-платформа начиналась как компания по доставке DVD по почте. Потом они перешли к стриминговому вещанию, а впоследствии – к производству оригинального контента и прямым трансляциям, "перейдя из бизнеса, ориентированного на США, в глобальный бизнес".

"В мире, где у людей так много вариантов выбора, как провести свое время, мы не можем стоять на месте. Нам нужно продолжать внедрять инновации и инвестировать в истории, которые наиболее важны для аудитории", – отметил Сарандос.

Содиректор Netflix Грег Питерс добавил, что приобретение киностудии ускорит развитие бизнеса Netflix "на десятилетия вперед".

В свою очередь, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав отметил, что киностудия более века "привлекала внимание всего мира и формировала культуру". По его мнению, объединение с Netflix "обеспечит людям по всему миру возможность наслаждаться самыми захватывающими историями из поколения в поколение".

"Настоящая катастрофа"

Событие вызвало раскол в индустрии: многих пугает, что Netflix может "убить" кинотеатры, ведь представители стриминга не раз заявляли о том, что стоит отдавать приоритет цифровым релизам.

Ранее режиссер Джеймс Кэмерон негативно отреагировал на предстоящую сделку в интервью с изданием The Town. Создатель "Терминатора", "Титаника" и "Аватара" выразил мнение, что покупка будет губительной для всей киноиндустрии. Он также процитировал слова Теда Сарандоса о том, что кинотеатры уже себя изжили.

"Netflix, на мой взгляд, станет настоящей катастрофой – прости, Тед. Но он же открыто заявлял, что кинотеатрам пришел конец. "Кинопоказ мертв", – напомнил Кэмерон позицию содиректора Netflix.

Режиссер также скептически отнесся к заявлениям Сарандоса, что Netflix сохранит кинотеатральные релизы Warner Bros. Кэмерон выразил уверенность, что это будет исключительно ради формального выполнения условий, которые нужны для участия в кинопремиях.

Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Покупка должна быть официально осуществлена в течение 12–18 месяцев. Это произойдет после того, как будет завершен процесс отделения Warner Bros. от телевизионной Discovery Global. В новую публичную компанию Discovery Global войдут каналы CNN, TNT HGTV и Discovery+, которые не являются предметом нынешней сделки с Netflix. Разделение компаний состоится в третьем квартале 2026 года.

Помимо этого, успешное закрытие сделки будет зависеть от одобрения акционеров Warner Bros. Discovery, а также получения необходимых разрешений регулирующих органов.

По данным СМИ, руководство Warner Bros. Discovery решилось на продажу бизнеса на фоне серьезных финансовых проблем и долгов. При этом обсуждалась реализация как отдельных сегментов конгломерата СМИ и развлечений, так и бизнеса целиком.