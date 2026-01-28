"Московский патруль": москвич влез в Дом Гоголя и устроил погром

В Москве задержали молодого человека, который устроил погром в Доме Гоголя. Правоохранители, оперативно прибывшие на место происшествия, обнаружили, что злоумышленник проник в здание, разбив окно.

При задержании нарушитель не смог внятно объяснить мотивы своего поступка, сославшись на то, что "не помнит" обстоятельств случившегося. Для дальнейшего разбирательства дебошира доставили в отдел полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

