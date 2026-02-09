Организация туров на Кубу для россиян практически прекратилась

Туристические программы на Кубу фактически прекращены из-за критической ситуации с авиатопливом. Российских туристов начали вывозить с острова, а новые рейсы отменяют.

В московском аэропорту Шереметьево пассажиров, уже готовившихся к вылету в Гавану, высадили из самолета. Рейс был отменен из-за острого дефицита авиационного керосина на Кубе, который не позволил бы самолету заправиться для обратного пути.

На Кубе сейчас находятся более 4 тысяч организованных российских туристов. Их вывоз домой начнется в ближайшее время.

