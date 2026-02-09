ФСБ опубликовала новые данные по делу о покушении на генерала Алексеева

ФСБ России опубликовала новые данные расследования по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Исполнитель Любомир Корба на допросе заявил, что в декабре получил указание ликвидировать генерала ГРУ. За выполнение задания ему обещали 30 тысяч долларов.

После покушения ему было приказано лететь в Дубай, затем в Румынию, а оттуда в Киев, где его должна была встретить команда кураторов. Его сообщник Виктор Васин рассказал, что помогал Корбе в съеме конспиративной квартиры и приобретении проездных документов в Москве, в чем он раскаивается.

