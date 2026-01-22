Бывший сотрудник автосалона в Москве украл машины на 64 млн рублей

Бывший сотрудник автосалона в Москве украл машины на 64 миллиона рублей. О том, как схему удалось раскрыть, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратились сотрудники компании, когда со стоянки пропали 26 иномарок. Их использовали для рекламы и служебного пользования. Оказалось, что экс-работник договорился со скупщиком машин. По одной из версий, их увозили со стоянки на эвакуаторе.

Сейчас семь автомобилей нашли в разных регионах. Остальные еще находятся в розыске. Уголовное дело завели по статье о краже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.