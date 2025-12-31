Новости мира: воры украли имущество на десятки миллионов евро в Германии

В Германии произошло крупное ограбление. Воры проникли в банковское хранилище и, просверлив отверстия, похитили имущество из сейфовых ячеек на десятки миллионов евро. Пострадавшими оказались около 2 700 клиентов. Местные СМИ уже назвали это преступление "ограблением века".

В Боливии вспыхнули протесты шахтеров, недовольных повышением цен на топливо. На улицах они вступили в противостояние с полицией, забрасывая правоохранителей петардами и динамитом. Полиция применила для разгона митинга слезоточивый газ и резиновые пули. Данных о пострадавших не поступало.

