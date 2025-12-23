Житель Москвы и его спутница привлечены к ответственности за проникновение в тоннель метро

Фото: телеграм-канал Ирина Волк

Правоохранители привлекли к ответственности жителя Москвы и его спутницу, которые проникли в тоннель столичного метрополитена. Об этом в телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции "Тверская". Полицейские зафиксировали незаконное проникновение в тоннель во время просмотра записей с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как парень и девушка проникают в служебную зону, а потом попадают в тоннель.

В итоге полицейские установили и задержали правонарушителей. Ими оказались 18-летний житель Москвы и его 28-летняя спутница. Оказалось, что молодого человека ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение, когда он незаконно проник в тоннель на станции метро "Белорусская". Тогда ему назначили наказание в виде ареста на 8 суток.

В этот раз в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 215.4 УК РФ ("Незаконное проникновение на охраняемый объект"). При этом в отношении девушки составили протокол об административном правонарушении по статье 20.17 КоАП РФ ("Нарушение пропускного режима охраняемого объекта").

Ранее полицейские задержали двух мужчин, которые попали в тоннель на станции "Марксистская". Они объяснили, что спустились в технологическую зону метро, чтобы сделать снимки для публикации в тематических каналах. В отношении них составили административные протоколы.

