18 декабря, 10:47

Происшествия

В Москве задержан мужчина за попытку забежать в тоннель метро на станции "Чистые пруды"

Фото: 77.мвд.рф

Полицейские задержали мужчину, который попытался забежать в тоннель на станции метро "Чистые пруды". Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

Выяснилось, что сначала 23-летний житель Кемеровской области спрыгнул на пути на станции "Тургеневская", но его оперативно подняли на платформу благодаря действиям машиниста.

После этого он перешел на станцию "Чистые пруды" и вновь спрыгнул на пути, а затем побежал в тоннель в направлении станции "Красные ворота".

В итоге сотрудники ППС полиции УВД на столичном метрополитене задержали нарушителя. У мужчины были признаки опьянения, а также обнаружена резаная рана руки, полученная от разбитой им же стеклянной бутылки.

Приезжего доставили в медицинское учреждение, а затем составили протокол об административном правонарушении по статье 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Ранее мужчина напал на пассажира в вестибюле станции метро "Дмитровская" столичного метрополитена. Сообщалось, что между ними возник конфликт, в ходе которого один ударил другого по голове, а после распылил перцовый баллончик. Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело.

происшествиятранспортметрогород

