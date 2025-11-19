Суд оштрафовал столичную пенсионерку, ударившую пассажирку в метро

Фото: 77.мвд.рф

Суд в Москве оштрафовал 60-летнюю женщину, которая несколько раз ударила пассажирку в метро головой о металлический поручень. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на станции "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. Между женщинами возник конфликт, в ходе которого одна из них схватила другую за волосы и несколько раз ударила о поручень. Пострадавшая обратилась за помощью врачей.

Позже нарушительницу задержали и доставили в отдел полиции, где составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной ссоры стал отказ пострадавшей уступить пенсионерке место.

Ранее 64-летняя женщина толкнула 13-летнюю девочку на пути в метро из-за внезапно возникшей личной неприязни. Злоумышленница объяснила свой поступок смехом девочки и ее взглядом, который посчитала личным оскорблением. В момент происшествия родители ребенка были рядом, они помогли дочери подняться на платформу.

Адвокат Вадим Багатурия уточнил, что женщине может грозить до 20 лет лишения свободы. Такое наказание предусматривается статьей о покушении на убийство.