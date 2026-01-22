СК планирует назначить судебно-медицинскую экспертизу после нападения собаки в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело и планирует назначить судебно-медицинскую экспертизу после нападения ротвейлера в Подмосковье. Инцидент произошел в городе Раменское, где четырехлетний мальчик катался на горке рядом с частным домом в коттеджном поселке.

По данным следствия, с соседнего участка к ребенку подбежала собака, повалила его и искусала. Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Ребенка с ранами на голени и ухе доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.