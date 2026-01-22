Форма поиска по сайту

22 января, 08:15

Происшествия

СК планирует назначить судебно-медицинскую экспертизу после нападения собаки в Подмосковье

Новости регионов: Камчатке помогли справиться с сильнейшими за 50 лет снегопадами

Новости мира: циклон "Гарри" обрушился на юг Италии

Экспертиза подтвердила, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Суд решит вопрос о принудительном лечении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьево

Новости регионов: авиабомбу времен ВОВ нашли в Петербурге

Жители Куркина выступили против новой администрации парковочного комплекса

Очевидцы пожара на юго-востоке Москвы заявили о возгорании склада силиконовых чехлов

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

"Московский патруль": прохожий похитил фургон в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело и планирует назначить судебно-медицинскую экспертизу после нападения ротвейлера в Подмосковье. Инцидент произошел в городе Раменское, где четырехлетний мальчик катался на горке рядом с частным домом в коттеджном поселке.

По данным следствия, с соседнего участка к ребенку подбежала собака, повалила его и искусала. Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Ребенка с ранами на голени и ухе доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

